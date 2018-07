Gaza: 9 colpi di mortaio e razzi verso Israele Uno intercettato,ieri sera soldato israeliano ferito da cecchini

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 LUG - Nuova impennata di tensione a Gaza: 9 tra razzi e colpi di mortaio sono stati lanciati dalla Striscia la scorsa notte verso Israele. Lo ha detto l'esercito israeliano secondo cui uno di questi è stato intercettato dal sistema di difesa antimissili Iron Dome; gli altri in maggioranza sono caduti in aree aperte. Ieri sera un soldato israeliano è stato ferito leggermente da spari di cecchini della Striscia e, in risposta, l'artiglieria israeliana ha colpito 7 postazioni militari di Hamas.(ANSAmed).