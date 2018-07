Grecia: bilancio sale a 85 morti, 1.218 case distrutte Si teme per le due sorelline 9 anni disperse

(ANSAmed) - ATENE, 26 LUG - Sale a 85 morti il bilancio degli incendi che hanno devastato la regione nei pressi di Atene: lo rende noto il ministero della Sanità, precisando che uno dei feriti è deceduto in ospedale mentre sono stati ritrovati altri due cadaveri. Il ministero delle Infrastrutture annuncia che 1.218 case - il 49% di quelle danneggiate - risultano inabitabili e irrimediabilmente distrutte.



Intanto, c'è apprensione per la sorte di due sorelline di 9 anni che risultano entrambe disperse nella regione dell'Attica orientale, devastata dalle fiamme. "Siamo alla ricerca dei dispersi ma i soccorritori non sono potuti ancora entrare in alcune case", ha sottolineato la portavoce dei Vigili del Fuoco, Stavroula Malliri, in conferenza stampa.



"Siamo vicini alle famiglie, assicuriamo che la ricerca non si fermerà".(ANSAmed).