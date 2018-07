Grecia: 86 i morti, esaminati tutti i resti Nell'obitorio di Atene prosegue il calvario dei parenti

(ANSAmed) - ATENE, 27 LUG - Sono stati esaminati "tutti i resti" delle "86 persone" morte negli incendi in Grecia. Lo annuncia il capo dello staff medico nell'obitorio di uno dei principali ospedali di Atene. Sul posto, ha constatato l'inviato ANSA, continua il calvario dei parenti, che arrivano per portar via le salme dei propri cari, o per iniziare la procedura di identificazione del Dna. Alcuni corpi sono caricati sui furgoni delle pompe funebri nelle bare, altri in sacchi di plastica perché si tratta solo di un mucchio di resti umani. (ANSAmed).