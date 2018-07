Grecia: incendi, 'al momento almeno 100 dispersi' Portavoce Prot. Civile a ANSA,'case distrutte in zone a rischio'

(ANSAmed) - ATENE, 27 LUG - "Al momento abbiamo ancora 100 persone che risultano disperse, ma sono numeri destinati a cambiare di ora in ora": lo ha detto all'ANSA il portavoce della Protezione Civile greca, Spyros Georgiou, ammettendo tuttavia, a cinque giorni dai roghi che hanno devastato l'Attica, che "queste sono stime purtroppo destinate a stabilizzarsi".



Georgiou sottolinea che la gran parte della case distrutte "sorgeva in area a rischio incendi" e che la Protezione Civile dirama ogni anno le linee guida per la prevenzione, che sono "obbligatorie da seguire". (ANSAmed).