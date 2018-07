Migranti: Oim, oltre 1.500 morti nel Mediterraneo nel 2018 'Quest'anno uno dei più letali'. Spagna supera Italia per arrivi

(ANSAmed) - GINEVRA, 27 LUG - Sono oltre 1.500 i migranti morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno mentre tentavano di giungere in Europa. Lo rende noto l'Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni). Nonostante le vittime siano in calo (1.504 tra uomini, donne e bambini, contro i 2.401 dei primi 7 mesi 2017) quest'anno resta uno dei più letali se si considera che "si sono registrate meno traversate". Dal primo gennaio al 25 luglio, 55.001 migranti e rifugiati sono entrati in Europa via mare: si tratta di circa la metà rispetto agli 111.753 arrivi dello stesso periodo 2017.



L'Oim riferisce inoltre che nel 2018 gli arrivi di migranti in Spagna (20.992 dall'inizio dell'anno) hanno superato quelli in Italia (18.130), confermando un trend già evidenziato nei mesi scorsi. Ad oggi poco più del 38% di tutti i migranti via mare è arrivato attraverso la rotta del Mediterraneo occidentale, il cui volume migratorio - sottolinea l'Oim - è più che triplicato rispetto ai primi sette mesi del 2017. (ANSAmed).