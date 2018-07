Mo: morto uno dei 3 israeliani accoltellati in Cisgiordania Ucciso anche l'assalitore, un palestinese di un villaggio vicino

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 LUG - E' morto nella nottata uno dei tre israeliani accoltellati la scorsa notte nell'insediamento ebraico di Adam, in Cisgiordania, da un giovane palestinese che è stato ucciso da uno degli aggrediti. La vittima è un uomo di 31 anni, padre di due figli. Secondo la radio dei coloni Canale 7, i funerali si svolgeranno oggi. In seguito all'attentato, l'esercito ha inviato rinforzi nella zona mentre il movimento dei coloni chiede che, in reazione all'attacco palestinese, venga approvata l'estensione di quell'insediamento. Da parte sua Hamas, da Gaza, ha elogiato l'attentatore - un ragazzo di 17 anni - e ha detto che il suo è stato ''un gesto eroico'', che dovrebbe essere preso ad esempio dai palestinesi della Cisgiordania. (ANSAmed).