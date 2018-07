Egitto: vescovo copto ucciso nel monastero

IL CAIRO - E' stato ucciso il vescovo copto Epiphanios, trovato morto nel monastero che presiedeva, nell'area di Wadi Natroun, circa 80 chilometri a nord del Cairo: aveva il cranio fracassato ed è stato colpito con ogni probabilità da un corpo contundente. E' quanto afferma un comunicato diffuso dalla chiesa copta, citando padre Basilius, uno dei sacerdoti che vivono nel monastero.

La chiesa ha inoltre annunciato che la preghiera funebre per il vescovo Epiphanios si terrà domani a mezzogiorno.

Sul luogo si sono recati investigatori e poliziotti.

La zona di Wadi Natroun, non lontana dall'autostrada che porta dal Cairo ad Alessandria, raccoglie vari monasteri copti. I copti d'Egitto costituiscono circa il 10 per cento della popolazione, vale a dire circa dieci milioni, anche se le cifre ufficiali sono leggermente più basse. L'ultimo episodio rilevante di violenza contro i copti risale al 26 maggio 2017, quando un gruppo di uomini armati aprì il fuoco contro un convoglio di bus di cristiani copti diretti al monastero di Amba Samuel, sulla strada desertica nel sud dell'Egitto. L'attacco causò la morte di 35 persone tra cui molti bambini.