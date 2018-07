Migranti: Open Arms, pronti ad assistere la Sarost 5

ROMA - La nave dell'ong spagnola Proactiva Open Arms in nottata è ritornata a poche miglia dalla Sarost 5, l'imbarcazione tunisina con 40 migranti a bordo che ha ricevuto l'autorizzazione allo sbarco da Tunisi, ma non è ancora approdata in porto. "Perché da due settimane 40 persone vulnerabili a bordo della Sarost5 non sono un problema agli occhi degli stati europei. Perché a fronte di un atto di responsabilità del suo capitano, le condizioni critiche di queste persone continuano a essere ignorate", scrive su Twitter l'ong, spiegando di aver raggiunto la Sarost per offrirle supporto.