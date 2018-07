Gaza: migliaia di dipendenti Unwra assediano uffici Protesta contro tagli bilancio agenzia per profughi palestinesi

(ANSAmed) - GAZA, 31 LUG - Migliaia di dipendenti dell'UNRWA - l'agenzia dell'Onu per i profughi palestinesi - hanno stretto di assedio oggi gli uffici della organizzazione a Gaza e hanno dato alle fiamme poster che raffiguravano i loro dirigenti.



Le proteste, in corso da giorni, scaturiscono da severi tagli al bilancio dell'UNRWA dovuti alla sospensione di finanziamenti Usa per 300 milioni di dollari.



La polizia di Hamas ha seguito a distanza le manifestazioni limitandosi a garantire che i dimostranti non forzassero gli ingressi degli uffici. In un'intervista all'agenzia di stampa Wafa Mathias Shamali, responsabile dell'UNRWA a Gaza, ha confermato il licenziamento a Gaza di 145 dei circa 1.000 precari, nel contesto della politica austerità. Ha anche rilevato che la popolazione della Striscia è "molto in ansia, nel timore che nuove misure di restrizione possano essere decise in futuro". La preoccupazione maggiore, ha precisato, riguarda la riapertura delle 275 scuole dell'UNRWA a Gaza alla fine di agosto "che rischia adesso - ha avvertito - di subire ritardi".



Da parte sua l'UNRWA ha fatto sapere che sta cercando di trovare altri finanziamenti che compensino, almeno in parte, i mancati aiuti dagli Usa. Il governo svedese si è impegnato a donare 60 milioni di dollari all'anno mentre l'Ue dovrebbe versare annualmente 80 milioni di euro. Ma anche così, ha fatto presente, il deficit non viene saldato. (ANSAmed).