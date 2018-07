Israele: giovani italiani 'a scuola di leadership' Avviati dal liceo a gestire progetti di utilita' sociale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 LUG - Una delegazione di giovani italiani è giunta in questi giorni in Israele per partecipare a un'iniziativa che si prefigge di "sviluppare la leadership delle prossime generazioni" nei due Paesi.



Il progetto 'Lead' - che è nato in Israele e che cerca di estendersi all'estero - è concepito inizialmente per liceali di 17-18 anni i quali nel corso di due anni sono spronati a realizzare progetti di utilità sociale, accompagnati da vicino da uno staff di esperti. Maturano così un rapporto diretto col "mondo reale", in quanto sono chiamati a gestire bilanci, a dirigere personale e a riferirsi a istituzioni statali. I partecipanti al progetto sono seguiti dallo staff di Lead fino all'età di 35 anni.



I giovani di Lead-Italia (per lo più originari del Veneto) hanno già intrapreso diversi progetti di utilità sociale e adesso in Israele confrontano le loro esperienze con quelle di coetanei israeliani. Ad accoglierli a Tel Aviv - precisa un comunicato di Lead - sono stati il filantropo e uomo d'affari Morris Kahn e il primo consigliere dell'ambasciata di Italia, Gianmarco Macchia. (ANSAmed).