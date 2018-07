Siria: proseguono negoziati governo-Isis per rilascio donne Jihadisti chiedono evacuazione in sicurezza da ultimo bastione

(ANSAmed) - BEIRUT, 31 LUG - Continuano anche oggi i negoziati tramite mediatori locali tra forze governative e Isis per il rilascio di una trentina tra donne e minori rapite da miliziani jihadisti nella regione siriana di Suwayda al confine con la Giordania. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), l'Isis locale chiede che in cambio della liberazione delle 36 tra donne, ragazzi e ragazze, il governo consenta l'evacuazione di centinaia di suoi miliziani e loro familiari dall'ultima roccaforte nella zona, presa nella morsa dell'offensiva militare lealista. (ANSAmed).