Turchia: 'legami Gulen', 27 mandati d'arresto nella Marina

successiva (ANSAmed) - ISTANBUL, 2 AGO - Nuova operazione contro la presunta rete golpista di Fethullah Gulen in Turchia. La procura di Ankara ha emesso 27 mandati d'arresto nei conforti di militari del comando della Marina, cinque dei quali tuttora in servizio e 22 già allontanati nell'ambito delle purghe. Tra i soldati ricercati ci sono capitani, luogotenenti e sergenti, accusati di aver tenuto contatti telefonici con 'gulenisti' per l'organizzazione di attività eversive.



Blitz di polizia sono in corso in otto province per cercare di arrestarli.(ANSAmed).





