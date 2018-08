Siria: Golan, esercito Israele chiude clinica 'umanitaria' In un anno visitata da 7000 cittadini siriani

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 AGO - L'esercito israeliano ha annunciato oggi la chiusura di una infermeria da campo allestita l'anno scorso sul Golan, in una enclave israeliana a ridosso del confine, a beneficio degli abitanti siriani locali. Si e' trattato - ha precisato un portavoce militare - di una operazione umanitaria condotta congiuntamente con una organizzazione statunitense.



''Ogni giorno - ha precisato il portavoce - la clinica 'Mazor Ladach' ha prestato assistenza medica agli abitanti siriani della zona''. Complessivamente e' stata visitata da 6800 persone. Ma adesso, in seguito all'avanzata in quella zona delle forze regolari siriane, l'esercito israeliano ha ritenuto necessario chiudere la struttura ed evacuare quanti l'hanno gestita finora. (ANSAmed).