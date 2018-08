Calcio: 18nne saudita nuovo campione mondiale videogame

NAPOLI - L'Arabia Saudita è stata eliminata dai Mondiali di calcio in Russia al primo turno, ma a "vendicarla" ci ha pensato Mosaad Aldossary, un diciottenne che sabato ha vinto il titolo di campione del Mondo di calcio elettronico. Il giovane saudita ha battuto 4-0 il belga Stefano Pinna, nella finale di Londra dei Mondiali organizzati dalla Fifa e intascando il premio da 250.000 dollari.

Aldossary, il cui nickname è Mdossary, ha vinto la finale per 2-0 su entrambe le piattaforme di gioco, X Box e Playstation, conquistando così il trofeo. "E' un'emozione grandissima vincere davanti a questa folla di spettatori", ha commentato dopo la vittoria davanti al pubblico che aveva seguito le gare a Londra, ma tantissimi hanno seguito le finali anche in streaming. Il giovane campione conferma la tradizione vincente saudita visto che nel 2015 il suo compatriota Abdulaziz Alshehri aveva vinto i Mondiali di videogame della Fifa. Il successo gli dà anche un posto in platea ai Best Fifa Football Awards di quest'anno, dove il ragazzo potrà coronare un altro sogno: "Ho sempre voluto incontrare il mio idolo Cristiano Ronaldo e ora questo diventerà realta", ha detto.