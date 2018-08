Gaza: fonti mediche, 2 miliziani uccisi al confine

TEL AVIV - Due membri dell'ala militare di Hamas sono rimasti uccisi oggi dal fuoco israeliano mentre si trovavano in prossimita' del confine della Striscia di Gaza, a Beit Lahya. Lo ha reso noto il ministero della sanita' locale. In precedenza il portavoce militare israeliano aveva riferito che una pattuglia di confine era stata fatta oggetto a spari provenienti da una postazione di Hamas. Lungo il confine con Gaza si avverte una elevata tensione. In seguito Hamas ha identificato gli uccisi in Ahmed Marjan e el-Hafez al-Silwi, entrambi membri dell'ala militare dell'organizzazione, Brigate Ezzedin al-Qassam.

Secondo il portavoce militare israeliano sono stati loro ad aprire il fuoco dalla loro postazione contro soldati che si trovavano nei pressi dei recinti di confine. Quegli spari non hanno provocato vittime. Le autorita' militari israeliane cercano adesso di comprendere se l'incidente sia stato voluto dall'ala militare di Hamas per bloccare di fatto i contatti in corso fra i vertici politici di quella organizzazione con l'Egitto finalizzati al ritorno della calma nella zona e all' allentamento del blocco israeliano alla Striscia.