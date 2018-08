Gaza: cancellati campi estivi in aree adiacenti Striscia Sindaco Sderot, governo chiuda trattative indirette con Hamas

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 AGO - Su disposizione dell'esercito israeliano sono stati cancellati tutti i campi estivi per ragazzi nelle aree adiacenti a Gaza dopo l'escalation della notte scorsa e di questa mattina che ha visto risuonare ancora una volta le sirene di allarme. Ai residenti delle comunità - che hanno passato la notte nei ricoveri - è stato chiesto di restare vicino ai rifugi. Ai contadini è stato imposto di non recarsi al lavoro nei campi in prossimità della barriera difensiva con Gaza.



L'esercito ha anche annunciato che i treni non percorreranno il tratto di ferrovia tra la cittadina di Sderot e quella costiera di Ashkelon, confermando la chiusura della spiaggia di Zikim a poca distanza dal confine con l'enclave palestinese. Dalla notte scorsa, son stati lanciati dalla Striscia da Hamas e dal atri gruppi circa 200 tra razzi e colpi di mortaio. Alon Davidi, sindaco di Sderot - tra le più colpite dai lanci e dove ci sono 11 feriti, di cui una donna - ha chiesto al governo di sospendere le trattative indirette in corso con Hamas e mediate da Onu e Egitto.(ANSAmed).