Migranti: arrivata in Spagna nave Open arms con 87 a bordo

ROMA - La nave della ong spagnola Open arms con a bordo 87 migranti africani recuperati la scorsa settimana nel Mediterraneo è arrivata nel porto di Algeciras, in Andalusia. Lo riferiscono i media spagnoli.

Gli 87 migranti recuperati la scorsa settimana nel Mediterraneo dalla nave non avranno uno status, né un permesso di soggiorno speciale come quello dato ai 629 migranti che erano a bordo della nave Aquarius, ma un permesso di sole 72 ore per poter chiedere asilo, riferiscono alcuni media spagnoli sottolineando la differenza di trattamento come un cambio di rotta del governo Sanchez, dopo poche settimane, sull'accoglienza ai migranti soccorsi in mare dalle navi delle ong.

Ai migranti dell'Aquarius, attraccata a Valencia il 17 giugno scorso il governo Sanchez aveva concesso un permesso di 45 giorni per motivi umanitari. La Moncloa difende la 'novità' spiegando che l'approdo dell'imbarcazione della ong spagnola ad Algeciras (il terzo nel Paese iberico nelle ultime settimane, dopo Barcellona e Maiorca) non è uno sbarco eccezionale di migranti. Di conseguenza a loro si applicheranno le normali procedure. Le persone soccorse dalla Open arms - ribadiscono fonti governative - verranno identificate e visitate da medici, nel rispetto dei loro diritti fondamentali, come qualsiasi altro migrante in arrivo sulle coste spagnole ma senza status speciale.

"Il caso Aquarius fu un'emergenza umanitaria in cui c'erano vite a rischio e bisognava agire rapidamente", si è difesa il ministro per le Migrazioni Consuelo Rum parlando al quotidiano El Pais. "Ora la situazione è diversa. Stiamo mettendo a punto un protocollo di accoglienza che non esisteva", ha aggiunto. Non sono d'accordo le organizzazioni umanitarie: "Abbiamo bisogno di un protocollo unitario, chiaro e non arbitrario. Non si può dipendere dall'agenda politica della settimana", ha rimarcato al quotidiano di Madrid la direttrice generale della Commissione spagnola di aiuto ai rifugiati, Estrella Galan.