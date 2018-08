Migranti: smantellata rete trafficanti tra Spagna e Francia Le Parisien, operazione realizzata tra la Spagna e la Francia

(ANSAmed) - PARIGI, 9 AGO - Smantellata una multinazionale del traffico di migranti: lo scrive oggi il quotidiano Le Parisien, parlando di un'operazione realizzata a fine luglio tra la Spagna e la Francia. Il giornale parla di "tratta di esseri umani organizzata come un'agenzia di viaggi".



Circa 300 persone - provenienti dall'Africa occidentale, Mali, Guinea, Costa d'Avorio o Senegal - sarebbero finite nelle maglie di questi trafficanti senza scrupoli, di cui sette sono stati arrestati nei Paesi baschi spagnoli e a Madrid.



La Spagna era l'ultimo passaggio prima dell'arrivo in Francia, dove i migranti venivano sfruttati nel lavoro clandestino, in particolare dai 'caporali' dell'agricoltura o per andare a mendicare in strada. Il traffico avveniva, tra l'altro, attraverso la stazione degli autobus di San Sebastien, al confine tra Spagna e Francia. Secondo Le Parisien, i responsabili della rete clandestina avrebbero intascato centinaia di migliaia di euro in pochi mesi. L'operazione è stata realizzata con il contributo di Europol.(ANSAmed).