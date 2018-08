Yemen: Onu, oltre 6.500 morti civili da marzo 2015 Coalizione saudita apre inchiesta su raid scuolabus

(ANSAmed) - ROMA, 10 AGO - La Coalizione guidata dall'Arabia Saudita in Yemen ha annunciato l'apertura di una inchiesta sul bombardamento che ha causato la morte di almeno 29 bambini a bordo di un bus e il ferimento di altre decine. Lo riferisce la Bbc. La Coalizione "indaga sui danni collaterali del bombardamento e individuerà i responsabili", afferma una fonte della Coalizione citata da Al Arabiya.



Intanto è salito ad oltre 6.500 il numero di civili uccisi nel conflitto in Yemen, stando agli ultimi dati resi noti oggi dall'Onu. Dall'intervento armato della coalizione a guida saudita, il 26 marzo 2015, al 9 agosto 2018, "il nostro ufficio ha documentato un totale di 17.062 vittime civili,di cui 6.592 morti e 10.470 feriti. La maggior parte, 10.471, risultano da attacchi aerei condotti dalla coalizione saudita a guida saudita", ha affermato a Ginevra la portavoce dell'ufficio dell'Alto commissario Onu per i diritti umani, Liz Throssell.



La portavoce ha deplorato il raid della coalizione che giovedì colpito un bus che trasportava bambini al mercato Dahyan, a Saada. "Questi ultimi decessi dimostrano tragicamente come il conflitto continua a incombere sulla vita degli yemeniti", ha aggiunto Throssell. (ANSAmed).