Migranti: rifiutano soccorsi Aquarius,salvati da motovedetta Ong, barcone poi verso Lampedusa, presi da guardia costiera

(ANSAmed) - ROMA, 13 AGO - Una decina di tunisini a bordo di un barcone hanno rifiutato i soccorsi della nave Aquarius nelle acque del Mediterraneo, decidendo - a quanto si apprende da fonti di 'Sos Mediterranee'- di proseguire verso nord, in direzione Lampedusa. La nave, che ha comunque fornito salvagente e viveri, è rimasta a monitorare la situazione fino alla sua stabilizzazione, quando - riferisce la sempre la Ong - una motovedetta della Guardia Costiera italiana ha poi preso in carico i naufraghi per portarli probabilmente a Lampedusa. La Aquarius, che ha a bordo 141 migranti, resta in standby, in attesa di risposte dalle autorità maltesi o italiane per l'approdo in un porto di sicuro. (ANSAmed).