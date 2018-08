Onu lancia un piano per i giovani del mondo

ROMA - Un programma Onu in favore dei giovani e con i giovani del mondo. Ad annunciarne il lancio a settembre è stato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della Giornata internazionale della gioventù. L'obiettivo è mettere in campo una nuova strategia in favore dei giovani per consentire a tutti loro, ha spiegato Guterres, l'acceso all'educazione, alla formazione e al lavoro perché possano realizzare tutto il loro potenziale''. ''E' evidente - ha detto ancora Guterres - che un mondo basato sui giovani e per i giovani è un mondo migliore per tutti''. ''I giovani del mondo - ha detto ancora - devono poter avere a disposizione luoghi sicuri, dove potersi esprimere liberamente e realizzare i propri sogni''. Oggi, ha ricordato Guterres ''più di 400 milioni di ragazze e ragazzi vivono in situazioni di guerra e di violenza, sono vittime di privazioni, intimidazioni e di violazione dei loro diritti. Tra loro le ragazze sono le più a rischio ''. L'Onu attribuisce grande importanza ad ''ascoltare i giovani e ad offrire loro i mezzi per partecipare attivamente alle decisioni che li coinvolgono''.

''La pace, il dinamismo economico, la giustizia sociale, la tolleranza -ha concluso Guterres -dipendono dalla nostra capacità di valorizzare il potenziale dei giovani. Le speranze del mondo sono riposte su di loro''.