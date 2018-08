Siria: esplosione deposito armi Sarmada, almeno 69 i morti Anche 17 bimbi. Vittime familiari jihadisti evacuati da Homs

(ANSAmed) - ROMA, 13 AGO - E' salito a 69 morti il bilancio della colossale esplosione di un deposito di armi a Sarmada, in provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Esplosione che ha sbriciolato diverse palazzine abitative. Si continua a scavare tra le macerie. Almeno 52 vittime erano civili, fra cui 17 bambini. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i Diritti umani (Ondus) citato da media, fra cui Al Jazeera.



Oltre 24 ore dopo l'esplosione - pare accidentale - della santabarbara, custodita nello scantinato di una grande palazzina, "le operazioni di soccorso continuano", ha detto il capo dell'Ondus, Rami Abdel Rahman.



Secondo l'Ong, che ha base in Gran Bretagna, nell'esplosione hanno perso la vita anche 17 membri di Hayat Tahrir al-Sham (Hts), un'alleanza fondamentalista guidata dagli ex qaedisti di Al-Nusra, mentre i civili morti erano per lo più familiari dei militanti, che erano stati trasferiti dalla provincia centrale di Homs, tornata sotto il controllo governativo, dopo aver concordato la resa con il regime. (ANSAmed).