Spagna: cede piattaforma durante concerto rap, 300 feriti Su lungomare di Vigo panico fra il pubblico, sprofondato in mare

(ANSAmed) - MADRID, 13 AGO - Sono oltre trecento i feriti, dei quali 9 in grave condizioni, per il crollo di parte della piattaforma di legno del lungomare di Vigo, in Galizia, durante il Festival di sport e cultura urbana 'O Marisquiño. Lo si apprende da fonti della Giunta della Galizia. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, durante il concerto del rapper maiorchino Rels B, quando la pedana di legno sul lungomare As Avenida ha ceduto sotto il peso del pubblico assiepato, provocando la caduta di decine di persone nel mare sottostante, fra grida di panico e fuggi fuggi generale.



Numerose squadre di emergenza, 12 ambulanze e cinque unità mobili di rianimazione sono state inviate nella zona per assistere i feriti. I nove feriti in maniera grave, trasferiti in ospedale, non sono in pericolo di vita, informano fonti sanitarie. "Non ci sono state vittime a causa del crollo", ha detto il sindaco di Vigo, il socialista Abel Caballero Caballero in dichiarazioni alla televisione nazionale RTVE, ipotizzando come causa dell'incidente "un collasso della struttura di cemento del molo".



"Tutto indica che l'incidente sia avvenuto per un cedimento strutturale della struttura di cemento armato", ha dichiarato ai media il presidente dell'Autorità Portuaria di Vigo, Enrique Lopez Vega. Sia il Comune che l'Autorità Portuale hanno annunciato l'avvio di inchieste. La piattaforma, molto deteriorata, da tempo necessitava lavori di manutenzione, la cui competenza però è oggetto di controversia fra l'amministrazione portuale e quella comunale, hanno segnalato varie fonti alla radio Cadena Ser. (ANSAmed).