Tunisia: oggi si celebra la festa della donna

(ANSAmed) - TUNISI, 13 AGO - La Tunisia celebra oggi la Festa nazionale della donna, nel giorno in cui ricorre il 62mo anniversario dell'entrata in vigore del Codice sullo statuto della persona (Codice di Famiglia) nel 1956, un codice rivoluzionario, per i tempi, in tema di diritti delle donne per un Paese arabo, con l'abolizione della poligamia e la possibilità di divorziare. La celebrazione quest'anno assume un significato particolare poiché cade nel pieno di un aspro dibattito interno, scaturito dalla pubblicazione lo scorso 12 giugno del rapporto dalla Commissione delle libertà individuali e dell'uguaglianza di genere (Colibe) contenente alcune proposte in direzione della parità uomo-donna considerate rivoluzionarie dalla parte più religiosa e conservatrice della società tunisina. Tra esse, ad esempio, la parità tra uomini e donne e tra figli legittimi e naturali nelle questioni ereditarie, l'uguaglianza nell'attribuzione della nazionalità e nella possibilità di optare per il doppio cognome, abolizione del reato di omosessualità, abolizione della pena di morte e introduzione del reato di istigazione al suicidio, proposte che aprirebbero la via ad una rivoluzione culturale ed identitaria considerando che si tratta di un Paese islamico. (ANSAmed).