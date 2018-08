Migranti: Madrid destina 2 centri ad accoglienza 200 persone Ma Comune di Tres Cantos rifiuta di ospitare una delle strutture

(ANSAmed) - MADRID, 17 AGO - Il Comune di Madrid destinerà all'accoglienza dei migranti due nuovi centri per complessivi 200 posti, che saranno gestiti dalla Croce Rossa e dalla Ong Comissione Spagnola di Aiuto al Rifugiato (Cear). L'iniziativa punta a dare risposta all'emergenza umanitaria provocata dall'ondata di sbarchi sulle coste spagnole, secondo quanto confermato dalla stessa sindaca di Madrid, Manuela Carmena alla vigilia di Ferragosto. Tuttavia è polemica su una delle strutture individuate: un ex convitto di 3.300 metri quadri nel Palazzo Valdes, nel municipio madrileño di Tres Cantos. Per il vicesindaco della località, Javier Juarez, "è impossibile" ospitarvi migranti, poiché l'edificio ha un'altra destinazione d'uso, dedicata ad attività educative, sebbene sia in disuso da anni. "Abbiamo parlato stamani con il Comune di Madrid e comunicato l'impossibilità di realizzare il centro di accoglienza", ha dichiarato Juarez, citato dall'agenzia Europa Press. Il piano annunciato da Carmena prevedeva l'avvio del nuovo centro già nel mese in corso, con l'istituzione di 100 posti; mentre una seconda struttura, nell'ex padiglione di Casa del Campo, a Madrid, per ulteriori 100 posti, entrerà in funzione da ottobre.



Intanto, il Comune di Madrid ha ceduto alle Ong per l'assistenza ai migranti anche un locale nel quartiere Arganzuela, che funziona come primo centro di attenzione per i nuovi arrivati.



(ANSAmed)