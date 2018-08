Spagna, tenta di uccidere agente al grido Allah Akbar

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Un uomo armato di coltello è entrato questa mattina verso le 06:00 in una stazione di polizia nel nordest della Catalogna - a Cornella, alle porte di Barcellona - al grido di "Allah Akbar" (Allah è grande): gli agenti gli hanno sparato, uccidendolo. L'uomo aveva "l'intenzione di attaccare gli agenti", ha reso noto la polizia in un tweet. Secondo fonti dell'agenzia Efe si tratta di un 29enne algerino residente a Cornella, Taib Abdelouahab, identificato grazie ai documenti che aveva in tasca.



Il commissariato dei Mossos d'Esquadra di Cornellá de Llobregat preso di mira si trova in Calle Travessera della cittadina, a 15 km da Barcellona.



L'uomo è entrato nel commissariato e, impugnando un coltello, ha tentato di aggredire un agente nella reception che ha reagito all'attacco ed ha aperto il fuoco per fermare il presunto terrorista.



Il magistrato di turno dell'Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha aperto un'inchiesta ipotizzando un reato di terrorismo e ha disposto una perquisizione in casa dell'attentatore. Il 17 e 18 agosto è stato celebrato il primo anniversario degli attacchi a Barcellona e Cambrils in cui morirono 16 persone, fra cui due italiani.(ANSAmed).