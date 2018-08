Kosovo: Kfor, donazioni da militari italiani Materiali per vigili del fuoco e assistenza idrica

(ANSAmed) - PEC/PEJA (KOSOVO), 22 AGO - Negli ultimi giorni sono state portate a termine due importanti donazioni in favore dei cittadini kosovari da parte dei militari italiani del 5° Reggimento Alpini, reparto attualmente impiegato in Kosovo all'interno dell'operazione Kfor. Come ha riferito in un comunicato il contingente italiano della Forza Nato, il 14 agosto personale del CIMIC italiano ha donato diversi serbatoi da 1500 litri che verranno adibiti alla raccolta di acqua potabile e per l'irrigazione a beneficio della comunità RAE (Rom, Ashkali ed Egiziani) - una minoranza etnica composita presente in Kosovo - di Nepolje/Nepole, che vive una condizione di particolare difficoltà per quanto concerne la disponibilità di acqua corrente, disagio accentuato dalla calura estiva. Il 15 agosto sono stati invece donati alcuni PC ed un proiettore in favore dei Vigili del Fuoco di Djakovica/Gjakova, al fine di poter attrezzare un'aula didattica che verrà utilizzata per l'addestramento e l'aggiornamento del personale del corpo. Tali attivita' ricadono pienamente nel mandato del Cimic (Civilian Military Cooperation), tanto quelle mirate ad un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle istituzioni locali, quanto quelle di immediato supporto alla popolazione per il ripristino dei fabbisogni primari. (ANSA)