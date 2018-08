4/0 giorno Diciotti a Catania, migranti in sciopero fame

ROMA - Sale la tensione tra i migranti bloccati sulla nave Diciotti della Guardia costiera, ormai da quattro giorni ormeggiata nel porto di Catania. "Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto che a bordo della nave Diciotti c'è tensione e i migranti hanno iniziato uno sciopero della fame. Pertanto, le visite a bordo per esprimere solidarietà e verificare le condizioni della nave sono sospese per ragioni di sicurezza". A riferirlo su Twitter è il senatore del Pd, Davide Faraone che ieri è salito a bordo della nave.

Sulla Diciotti si trovano ancora 150 dei 190 migranti soccorsi al largo di Lampedusa. Dal pattugliatore della Guardia costiera due giorni fa sono stati sbarcati 27 minorenni non accompagnati. A bordo ci sono 130 eritrei, 10 migranti delle Isole Comore, sei bengalesi, due siriani, un egiziano ed un somalo. Alcune di loro sono donne. Stamane sul molo di Levante era presente solamente personale della Guardia Costiera, Polizia di Stato, Guardia di finanza e carabinieri, mentre intanto sulla città è previsto un allerta meteo arancione.

Sulla vicenda, la Direzione generale Affari interni della Commissione europea ha convocato per oggi una riunione informale con gli sherpa di 12 Paesi: Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Malta e Grecia, e Irlanda, in cerca di soluzioni europee. Al tavolo sono stati chiamati quegli Stati membri che hanno dato sostegno nelle recenti operazioni di ridistribuzione dei migranti, e i Paesi direttamente colpiti. "Per anni l'Italia ha salvato migliaia di vite umane" e "gli altri Stati europei lo hanno ampiamente riconosciuto, in più occasioni. Noi chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà. La nave Diciotti ha salvato quasi duecento persone. Ci saremmo aspettati un'effettiva e più rapida collaborazione degli altri Stati Ue per arrivare, il prima possibile, alla soluzione migliore", ha affermato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi in una intervista a Sussidiario.net.