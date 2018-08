Migranti:Ong basca in missione in salvataggi in Mediterraneo Salvamento Maritimo Humanitario (SHM) a settembre in mare

(ANSAmed) - MADRID, 28 AGO - La Ong spagnola 'Salvamento Maritimo Humanitario' (SHM) ha investito 750mila euro per riconvertire il peschereccio basco 'Aita Mari' in un mezzo di salvataggio di migranti e prevede di salpare ai primi di settembre con rotta alla zona 'search and rescue' (SAR) del Mediterraneo, per "mettere il dito nella piaga d'Europa". Il salvataggio e l'aiuto umanitario alle persone in fuga da conflitti, guerre e dalla fame in Africa "è un dovere morale degli Stati dell'Unione Europea", ha indicato in dichiarazioni all'agenzia Efe Iñigo Gutierrez, il presidente della Ong con base in Guipuzcoa, nei Paesi Baschi.



Volontari della Ong e dell'associazione di Siviglia Proem-Aid prevedono di imbarcare sull'Aita Mari a fine agosto per dirigersi verso "il corridoio della morte" di fronte le coste libiche. "Non possiamo restare con le braccia conserte, vedendo come il mare si trasforma in un cimitero", ha detto Gutierrez.



La missione solidaria, ribattezzata 'Maydayterraneo', ha per slogan: "Il popolo sempre salva il popolo". E punta a offrire ai migranti "l'assistenza che dovrebbero garantire i governi europei, i cui dirigenti si dedicano invece a giocare con le parole e la politica per non dare aiuto, e per omissione attiva", indicano i promotori della spedizione. Con uno scafo di 32 metri di lunghezza, la vecchia tonnara ribattezzata Aita Mari (Padre Mari in basco) in memoria di un marinaio di San Sebastian morto durante un salvataggio marittimo nel 1866, potrà ospitare fra le 150 e 200 persone, con un equipaggio di 16-18 membri, cinque marinai e il resto volontari professionisti in emergenze, come vigili del fuoco, soccorritori e personale sanitario, che si avvicenderanno in turni di quindici giorni.



I responsabili della Ong riconoscono le difficoltà della missione, dovute all'incertezza dell'individuazione di un porto di sbarco dei migranti tratti in salvo, che ha già costretto a un'odissea per il Mediterraneo l'Aquarius di Medici senza Frontiere e Sos Mediterránée, l'Open Arms della Ong Proactiva, e a un'attesa di 10 giorni per lo sbarco in Italia dei rifugiati eritrei dall'italiana Diciotti. "La Sicilia è esclusa", ha rilevato Iñigo Gutierrez alla luce dell'ultima crisi, che ha coinvolto la Guardia costiera italiana. "Speriamo di poter sbarcare a La Valletta, a Malta, il porto più propizio e vicino", ha aggiunto. Tuttavia, i volontari della Ong sono coscienti delle "riserve" del governo di Joseph Muscat, e non escludono di dover ripiegare sulla Corsica o anche di dirigersi verso porti delle isole Baleari o della Catalogna. "Bisognerà aspettare a vedere, ma noi continueremo a mettere il dito nella piaga d'Europa", assicurano.(ANSAmed).