Yemen: Unhcr, 22 mln bisognosi, peggiore crisi al mondo

ROMA - Lo Yemen rappresenta attualmente la peggiore crisi umanitaria al mondo, con circa 22 milioni di persone, pari al 75% della popolazione, che necessitano di una qualche forma di assistenza e protezione umanitaria. Lo scrive l'Unhcr, l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati, che in una nota esprime preoccupazione per la popolazione civile colpita dal conflitto, in particolare per i circa 2,3 milioni di sfollati e oltre un milione di rimpatriati, così come per i 270 mila rifugiati e i 10mila richiedenti asilo presenti nello Yemen.

Per contribuire a proteggere i diritti di coloro che sono costretti a fuggire, l'Unhcr chiede con insistenza a tutte le parti in conflitto di rispettare il diritto internazionale umanitario, i diritti umani internazionali e il diritto dei rifugiati. Nella nota si chiede in particolare di proteggere la popolazione civile in fuga dai combattimenti nella città di Al Hudaydah.