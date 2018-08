A ottobre a Roma corso panetteria per titolari protezione Candidature a formazione lavorativa entro 17 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 29 AGO - Dal 1 ottobre 2018 il servizio dello Sportello Unico per l'Accoglienza Migranti di Roma, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori (AssoAPI), propone un corso di formazione professionale per panettieri rivolto a 15 giovani titolari di protezione internazionale o umanitaria ospiti dei centri del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar) sul territorio della capitale italiana. Come spiega la cooperativa Programma Integra in una nota, il corso di formazione per panettieri si pone come obiettivo ultimo quello di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari, attraverso l'erogazione di una formazione professionalizzante in grado di soddisfare in maniera adeguata la crescente richiesta di manodopera di qualità proveniente dai panifici associati dall'ente formatore AssoAPI, presenti su tutto il territorio italiano. Il percorso formativo, della durata complessiva di 68 ore, è stato pensato quale anello di congiunzione tra la formazione professionale e il mercato del lavoro e consentirà l'acquisizione di competenze specialistiche nell'arte della panificazione, le abilità pratiche sulla preparazione di prodotti da forno, la possibilità di accedere a tirocini formativi in aziende di panificazione e l'accompagnamento nella ricerca di occupazione.



La nota spiega che la didattica del corso prevede di dotare gli studenti titolari di protezione di tutte le conoscenze tecniche e pratiche per comprendere e gestire i processi dell'impasto, della lievitazione e della cottura e i meccanismi chimico-fisici relativi a tutte le fasi della preparazione del pane. Il corso si snoderà attraverso una formula di "apprendimento misto", con 36 ore di lezioni frontali in aula, 32 ore lezioni pratiche in laboratorio. Per coloro che avranno frequentato con profitto l'intero percorso formativo, allo scopo di favorire un primo contatto diretto con il mondo del lavoro, verrà attivato attraverso i fondi Sprar un tirocinio presso i panifici partner di AssoAPI. Terminato il tirocinio, l'ente formatore, attraverso una fase di accompagnamento al lavoro realizzata in collaborazione con le agenzie Adecco, Tourism & Fashion e Randstad, fornirà agli allievi un supporto concreto nella ricerca di occupazione. Per partecipare alla selezione è necessario inviare la scheda di candidatura: (http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2018/07/Sc heda-candidatura_-Corso-panettiere.pdf) all'indirizzo email: inclusione@immigrazione.roma.it entro il 17 settembre 2018.



(ANSAmed).