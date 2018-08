Artigianato: riflettori puntati su ceramica d'arte a Tunisi 10 giorni di laboratori e esposizioni a Sidi Kacem Jélizi

(ANSAmed) - TUNISI, 29 AGO - E' stata inaugurata oggi a Tunisi dal ministro della Cultura, Mohamed Zine El Abidine, l'8a edizione degli 'Incontri internazionali della ceramica d'arte', che proseguirà sino all'8 settembre al Centro nazionale della ceramica d'arte di Sidi Kacem Jélizi. Nell'atmosfera particolare e affascinante di quello che fu in precedenza un antico mausoleo, nei pressi della medina di Tunisi, poi trasformato in laboratorio permanente e spazio espositivo per gli artisti, 14 ceramisti provenienti da vari Paesi del mondo, tra cui l'italiano Antonio Buonfiglio da Todi, avranno modo di lavorare, confrontarsi ed infine esporre le proprie opere al pubblico tunisino. Al fine di far conoscere agli artisti le tradizioni ancestrali della Tunisia e il suo patrimonio artigianale in materia di lavorazione della ceramica, sono previste durante i giorni della manifestazione una visita al museo nazionale del Bardo, ai laboratori tradizionali artigianali di Nabeul e al museo di Cartagine. Sabato 9 settembre giornata di chiusura con il vernissage di una mostra dei lavori eseguiti dagli artisti invitati alla manifestazione, presso il Centro nazionale di ceramica d'arte di Sidi Kacem Jélizi. (ANSAmed).