Tunisia: ancora scontri Ben Guerdane, ferito capo sicurezza Proteste per ritardi riapertura valico frontiera con Libia

(ANSAmed) - TUNISI, 29 AGO - Sono ripresi ieri pomeriggio a Ben Guerdane i disordini tra polizia e un gruppo di manifestanti tunisini che chiede la riapertura del valico di frontiera con la Libia di Ras Jedir, chiuso al passaggio delle merci da oltre un mese. Negli scontri è rimasto ferito alla testa, colpito da una pietra, il responsabile del distretto di sicurezza, poi trasportato all'ospedale. Sei manifestanti sono stati arrestati dalle forze dell'ordine che hanno nuovamente fatto uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla di protestatari.



I manifestanti protestano da giorni contro i ritardi nelle trattative per la riapertura del posto di frontiera con la Libia, in corso da settimane, causa per loro di ingenti danni economici. L'intera economia della zona intorno a Ben Guerdane, ultima città tunisina prima del confine con la Libia, si basa su traffici con la Libia, anche di beni di contrabbando. Il protrarsi di questa situazione crea problemi nell'approvvigionamento di carburante ai distributori e alle pompe di carburante della regione. Il porto di Zarzis ha accolto ieri una seconda petroliera con 6.300 tonnellate di benzina super senza piombo dalla Bulgaria per sopperire ai bisogni urgenti della zona. La prima, proveniente dall'Italia, era giunta il 22 agosto, con 9.800 tonnellate di super, e l'arrivo di un'altra è previsto entro dieci giorni, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali.(ANSAmed).