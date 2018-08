Siria: fonti, insorti Idlib fanno saltare ponti sul fronte Continuano preparativi in vista offensiva Siria, Russia e Iran

(ANSAmed) - BEIRUT, 31 AGO - Le milizie anti-governative siriane asserragliate nella regione di Idlib, teatro di un'annunciata offensiva di terra e di aria del governo col sostegno di Iran e Russia, hanno fatto saltare nelle ultime ore diversi ponti lungo una delle linee del fronte tra Idlib e le regioni circostanti. Lo riferiscono media locali a conferma di quanto affermato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).



Le fonti precisano che i ponti che sono stati fatti saltare sono quelli sul fiume Oronte, che di fatto divide i distretti nord-occidentali della regione di Hama da quelli sud-orientali di Idlib, dove corre il fronte tra i due schieramenti. Da giorni le forze lealiste siriane e i loro alleati si preparano a lanciare un'offensiva su larga scala contro la regione sotto influenza turca e dove operano anche miliziani qaedisti. Nell'area, come sottolineato ieri dall'Onu, rimangono circa tre milioni di civili e si teme una nuova "catastrofe umanitaria". (ANSAmed).