Tunisia: 'Life Boats' contro le migrazioni illegali

TUNISI - Con lo slogan 'Insieme contro l'emigrazione illegale', si terrà alle isole Kerkennah da oggi e fino a domenica il primo 'Bootcamp Junior' intitolato 'Life Boats'. Riservato a una trentina di adolescenti da 12 a 16 anni, l'evento comprenderà workshop di formazione, concorsi e attività divertenti concepite attorno ai temi della lotta all'emigrazione illegale, alla fiducia in se stessi, al lavoro di gruppo, alla leadership e all'imprenditorialità. Inoltre, ai giovani partecipanti verrà chiesto di realizzare mini-barche radiocomandate, di creare cortometraggi usando il video editing.

La manifestazione che si tiene ogni anno a Kerkennah, è un'iniziativa di Djagora Academy del Tecnopolo di Sfax, in collaborazione con 'Jeunes Science' di Kerkennah, il Club l'Académie e il 'Self discovery club' di Sfax, progettata alla luce di un'indagine condotta nel 2016 dal Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) e la Fondazione Rosa Luxemburg tra 1168 giovani tunisini tra i 18 ei 34 anni che mostrava come la disoccupazione sia la causa principale dell'emigrazione. Secondo il sondaggio citato, il 54,6% dei giovani intervistati aveva manifestato l'intenzione di voler lasciare il Paese, il 31% di essi anche attraverso l'emigrazione illegale.

Le isole Kerkennah sono uno dei punti di partenza maggiormente utilizzati per le partenze illegali verso le coste italiane, spesso da parte anche di giovanissimi e adolescenti.