Francia: al via lotteria per salvare patrimonio a rischio Ma l'ideatore Stéphane Béarn minaccia di lasciare entro l'anno

(ANSAmed) - PARIGI, 3 SET - Al via in Francia il cosiddetto 'Lotto del patrimonio' per salvare i monumenti a rischio. A caccia di risparmi per risanare il bilancio pubblico, l'amministrazione guidata dal presidente, Emmanuel Macron, lancia oggi l'iniziativa dopo l'annuncio nel maggio scorso al castello Voltaire appena restaurato di Ferney, simbolo di tolleranza e Illuminismo al confine franco-svizzero.



Presieduto dal giornalista star della divulgazione in tv, Stéphane Béarn, una sorta di Piero Angela francese, il 'Lotto del Patrimonio', a cui si accompagna anche una sorta di specifico 'Gratta e Vinci', ambisce a finanziare le spese di ristrutturazione di quei monumenti che i comuni non riescono ad addossarsi da soli.



In totale, sono 18 i luoghi emblematici che verranno sostenuti in modo prioritario. Tra questi, anche una fortezza ottocentesca, una minuscola isola bretone, la casa dello scrittore Aimé Cesaire in Martinica e un acquedotto romano.



Prevista anche una lotteria con biglietti a 15 euro organizzata in occasione delle Giornate del Patrimonio. Parigi stima introiti tra i 15 e i 20 milioni di euro, tutti a beneficio di un fondo sul 'Patrimonio in pericolo'.



Nei giorni scorsi, tuttavia, lo stesso Béarn, ha minacciato di lasciare a fine anno la guida dell'iniziativa affidatagli da Macron se questa dovesse rivelarsi, come teme, una sorta di operazione "fantoccio". In particolare, la star della tv ha deplorato dinanzi ai media che il governo sia pronto a "mobilitare 450 milioni di euro per rinnovare il Grand Palais di Parigi. E al tempo stesso - ha aggiunto - lasciano che sia io a sbattermi per trovare 20 milioni per il patrimonio vernacolare dei piccoli villaggi". La ministra della Cultura, Francoise Nyssen, ha immediatamente garantito il determinato impegno del presidente per la tutela dei beni artistici e paesaggistici.



Dopo le dimissioni a sorpresa del ministro della Transizione Ecologica, Nicolas Hulot, l'addio di Béarn sarebbe un altro colpo per Macron.(ANSAmed).