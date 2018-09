Libia: media, 'violenti' scontri a 6 km dal centro Fra la ribelle 7/a Brigata e la Ghanewa ad Abu Selim

(ANSAmed) - IL CAIRO, 3 SET - "Violenti scontri fra la 7/a Brigata e la sicurezza centrale" sono in corso nell'area Abu Salim: lo riferisce un tweet dell'emittente Al Ahrar citando una "fonte della sicurezza" e riferendosi alla milizia ribelle che sta attaccando Tripoli e ad una (detta "Ghenewa") che la sta affrontando in un zona a meno di 6 km in linea d'aria da Piazza dei Martiri, il centro della capitale libica, situato sul Mare.



La 7/a brigata per quasi un anno e fino all'aprile scorso era stata dipendente dal Governo di accordo nazionale (in particolare il suo ministero della Difesa) ma poi era stata sciolta come ricordato di recente dal premier libico Fayez Al Sarraj. La milizia é guidata guidata dai fratelli Kany (da cui nome un altro nome con cui é nota: Kaniyat).



In questa fase degli scontri, stando alla fonte di Al Ahrar, combattere la 7/a é dunque la "Forza di sicurezza centrale Abu Salim", una milizia guidata da Abdul-Ghani Al-Kikli, detto "Ghneiwa" da cui l'altro nome della formazione. Assieme alle Brigate Rivoluzionarie di Tripoli (Tbr, note anche come "Prima Divisione" del Ministero dell'Interno, gestite da Haitham al-Tajouri), al gruppo islamista fortemente anti-Haftar e anti-Isis detto "Nawasi" (o "Ottava Divisione") e alle Forze Speciali Radaa (di cui é leader Abdel Raouf Kara), le Abu Salim sono uno dei quattro pilastri dell'attuale controllo del territorio a Tripoli.(ANSAmed).