Migranti: in crescita rotta da Turchia, +37% fermati in 2018 Quasi tutti nell'Egeo diretti in Grecia, 63 le vittime accertate

(ANSAmed) - ISTANBUL, 3 SET - Si conferma in crescita la rotta dei migranti che dalla Turchia porta in Europa. Nei primi 8 mesi dell'anno, le autorità di Ankara hanno fermato 16.617 persone che cercavano di raggiungere le sponde dell'Ue senza regolari documenti, con un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anadolu.



Quasi tutti stavano tentando di sbarcare sulle isole greche attraverso il mar Egeo, mentre tra le altre rotte spicca quella del Mediterraneo. Il picco, con oltre tremila fermati, si è registrato a maggio. In controtendenza invece il mese di agosto appena concluso, in cui sono state bloccate 1.475 persone, con un calo di circa l'80% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Da gennaio ad agosto, secondo gli stessi dati, i migranti e rifugiati morti nei tentativi di attraversamento dalla Turchia sono stati inoltre 63, oltre il doppio del 2017. L'aumento dei tentativi di fuga è attribuito da fonti di sicurezza anche alla persistente instabilità in Siria, che allontana le prospettive di ritorno dei profughi. Negli ultimi giorni sono anzi emersi forti allarmi sul rischio di una possibile nuova ondata di migrazioni verso la Turchia se dovesse concretizzarsi l'offensiva su vasta scala minacciata da Damasco con l'appoggio russo e iraniano contro la regione nordoccidentale di Idlib, ultima roccaforte dei ribelli. Secondo l'Onu, i potenziali nuovi profughi sarebbero circa 800 mila.



Insieme ai tentativi di fuga in Europa, indicano i dati del ministero degli Interni turco, cresce anche l'attività di contrasto delle autorità locali. Ad agosto, sono stati 545 i sospetti trafficanti di esseri umani arrestati con l'accusa di aver organizzato i tentativi di traversate via mare o di aver favorito altri ingressi illegali, in aumento rispetto ai 383 del mese precedente.



Dal contestato accordo del marzo 2016 con Bruxelles, il numero di persone che dalla Turchia raggiungono quotidianamente l'Ue si è ridotto notevolmente. Dall'inizio dell'anno, stima l'Unhcr, gli sbarchi in Grecia sono stati 19.951, con una media di poche decine al giorno. Tra questi, oltre la metà sono siriani e iracheni. (ANSAmed).