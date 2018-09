Migranti: Serbia, a scuola anche 344 figli di profughi Iscritti a 33 scuole del Paese. Fra essi 27 minori senza parenti

(ANSAmed) - BELGRADO, 3 SET - In Serbia il nuovo anno scolastico è cominciato oggi anche per 344 bambini e ragazzi figli di migranti, iscritti alla frequenza di 33 scuole in tutto il Paese. Come ha reso noto il Commissario serbo per i rifugiati, fra essi vi sono 27 minori senza genitori o altri parenti, per i quali e' prevista l'assistenza aggiuntiva di psicologi. Da oggi inoltre a 33 figli di migranti è stato consentito di frequentare corsi di istruzione prescolastica. Tutti gli insegnanti coinvolti in scuole con allievi figli di migranti hanno seguito un breve corso di addestramento specifico. Il trasporto dei ragazzi migranti a scuola, laddove necessario, viene garantito con i fondi concessi dalla Ue alla Serbia a sostegno dell'assistenza ai migranti. Secondo i dati del Commissariato, attualmente in Serbia si trovano 3.360 migranti e profughi, ospitati in vari centri di accoglienza sparsi nel Paese. Si tratta di maggioranza di cittadini afghani, pachistani, iraniani, iracheni e siriani. (ANSAmed).