Migranti: oltre 600 sbarcati in un solo giorno in Andalusia 243 trasferite nella tendopoli allestita dall'esercito a Motril

(ANSAmed) - MADRID, 4 SET - Non si ferma l'ondata di sbarchi di migranti al largo delle coste dell'Andalusia. Oltre 660 migranti su 16 imbarcazioni sono stati tratti in salvo ieri nel Mediterraneo spagnolo e nel Mare di Alboran, informano fonti del Salvataggio marittimo. Di questi, 243 di origini sub-sahariane, fra le quali una cinquantina di donne e dieci minori, intercettate su 5 barconi dalla motovedetta 'Guardamar Caliope' nel Mare di Alboran, sono state trasferite al Centro di accoglienza temporanea di stranieri (Cate) allestito a fine agosto dall'esercito nel porto di Motril (Granada). Si tratta di un nuovo accampamento di 13 tende militari, su una superficie di 4.500 metri quadri e con una capacità di accoglienza di 250 persone, realizzato per far fronte all'emergenza degli arrivi, che da mesi hanno saturato il Centro preesistente nella località andalusa. Nella tendopoli è inclusa una zona di ricezione, dove squadre della polizia scientifica realizzano l'identificazione dei migranti per l'avvio dell'iter delle richieste di protezione e asilo, alla presenza di avvocati d'ufficio, informano le fonti. Complessivamente sono stati tratti in salvo 192 migranti, dei quali 108 di origini magrebine e 84 subsahariani, su sette barconi nello Stretto di Gibilterra e 467 persone su nove imbarcazioni nelle acque del Mare di Alboran, informano fonti del Salvataggio Marittimo. Le motovedette Salvamar Arctuturus e Guardamar Concepcion Arenal, intervenute nelle acque dello Stretto, mantengono le operazioni attive.



Dall'inizio dell'anno la Spagna è diventata il principale Paese di arrivo di migranti nel Mediterraneo con, ad oggi, lo sbarco di oltre 27.600 persone, delle quali 23.800 via mare e 3.800 via terra, secondo il rapporto diffuso ieri dall'agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite Unhcr. La rotta lungo il Mediterraneo occidentale è anche la più letale, con un aumento della mortalità da 113 vittime nei primi otto mesi del 2017 a 318 nello stesso periodo dell'anno in corso. (ANSAmed).