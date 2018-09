Migranti: Serbia, arrestati sette trafficanti esseri umani Favorivano passaggio illegale di kosovari in Ungheria e Austria

(ANSAmed) - BELGRADO, 4 SET - La polizia serba, al termine di indagini condotte in collaborazione con gli organi di polizia ungheresi, ha arrestato sette persone accusate di traffico di esseri umani per aver consentito in cambio di denaro il passaggio illegale della frontiera fra Serbia e Ungheria a migranti kosovari di etnia albanese, favorendone poi il loro trasporto in Austria. Come ha riferito il ministero dell'interno a Belgrado, i sette - membri di una organizzazione criminale - ricevevano in cambio 3 mila euro a migrante. Inizialmente garantivano loro un breve soggiorno a Subotica, citta' serba al confine ungherese, favorendo poi il loro passaggio in territorio ungherese e il successivo trasporto verso l'Austria. La polizia, nel corso di perquisizioni nelle abitazioni degli arresti, ha trovato e sequestrato tre pistole, quasi 300 proiettili di vario calibro, 8 mila euro e numerosi telefoni cellulari. Sono state inoltre confiscate quattro auto utilizzate per il trasporto illegale dei migranti. (ANSAmed)