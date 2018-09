Migranti: Yemen, barcone si ribalta, 30 morti A bordo c'erano 150 persone, anche bambini, di origine africana

(ANSAmed) - SANAA, 4 SET - Almeno trenta persone sono morte quando un barcone con a bordo oltre 150 migranti africani si è rovesciato nelle acque al largo della provincia meridionale yemenita di shabwa. Lo hanno riferito fonti della sicurezza dello Yemen, aggiungendo che tra le vittime ci sono anche cinque donne e bambini. L'incidente è avvenuto domenica, hanno precisato le fonti, chiedendo l'anonimato e aggiungendo solo che i migranti a bordo del barcone erano soprattutto di origine somala. Le acque dello stretto tra lo Yemen e il Corno d'Africa sono spesso scelte come rotta privilegiata per i migranti dall'Africa, nonostante il conflitto yemenita in corso da anni.



Dallo Yemen, molti migranti sperano di arrivare poi nei ricchi Paesi arabi. (ANSAmed).