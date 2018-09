Siria: ong, jet russi bombardano obiettivi a Idlib Primi morti in bombardamenti governativi

(ANSAmed) - BEIRUT, 4 SET - Jet russi hanno cominciato a bombardare assieme a velivoli militari governativi siriani obiettivi nella regione di Idlib, al confine con la Turchia e ultima roccaforte anti-regime nella Siria nord-occidentale. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui i raid si concentrano lungo il confine amministrativo tra le regioni di Latakia e Idlib. Sempre secondo la ong, i primi civili sono stati uccisi dai raid siriani governativi nella regione di Idlib, ultima roccaforte anti-regime nella Siria nord-occidentale.



Gli attacchi si concentrano per ora nell'area di Jisr ash Shughur a ovest del capoluogo Idlib, che dà il nome alla regione sotto influenza turca e che confina anche con Aleppo e la Turchia. (ANSAmed).