Studiosi partono da Mosé per riattivare dialogo religioni

NAPOLI - Il dialogo delle tre grandi religioni intorno alla figura di Mosè. E' questo il tema al centro degli 'Atti del Monte Nebo', una pubblicazione di prossima uscita che raccoglie gli interventi svolti da studiosi delle religioni cristiana, ebraica e musulmana in occasione del seminario internazionale che si è svolto sul monte Nebo a settembre 2017 dall'Ambasciata ad Amman assieme al Royal Institute for Inter-Faith Studies di Amman con il coordinamento scientifico del professor Alberto Melloni, Presidente della Fondazione per le Scienze Religiose 'Giovanni XXIII', e in collaborazione con la Custodia francescana di Terra Santa e la Delegazione dell'Unione Europea ad Amman. La prossima pubblicazione del volume è stata annunciata dall'Ambasciatore italiano in Giordania, Giovanni Brauzzi, in occasione della Festa di Mosè che si tiene il 7 settembre al convento francescano presso il santuario al Monte Nebo dedicato al patriarca biblico. La platea internazionale di studiosi chiamata a raccolta a riflettere sulla figura di Mosè e sulla sua rilevanza per milioni di credenti ha affrontato l'argomento del seminario sotto molteplici aspetti - teologico, ermeneutico, archeologico, esegetico - che sono ripresi nei contributi firmati dagli esperti provenienti dalle Università di Al-Azhar (Cairo), Tubinga, Bologna, Accademia Europea delle Religioni, Woolf Institute (Cambridge), Accademia Ambrosiana di Milano, Pontificia Università di San Tommaso (Roma) e Convento della Flagellazione di Gerusalemme. Al termine dei lavori è stato pubblicato il 'Messaggio dal Monte Nebo' - sottoscritto dagli studiosi convenuti e che suggella il volume di prossima pubblicazione - in cui è stata affermata l'importanza di Mosè per il dialogo e la costruzione della pace: "Riuniti per ascoltare diversi aspetti e interpretazioni di Mosè - affermano gli studiosi - abbiamo compreso l'importanza del viaggio e dell'incontro da diverse prospettive verso nuovi percorsi di incontro, nella consapevolezza e riconoscimento della dignità delle differenze.

I due giorni trascorsi sul Monte Nebo sulla scia di Mosè sono stati un'esperienza molto positiva che vorremmo ripetere per mandare un messaggio di speranza per la pace e il rispetto per la regione e il mondo".