Migranti: 48 soccorsi dai guardacoste turchi nel mar Egeo

ISTANBUL - La guardia costiera turca ha tratto in salvo nel Mar Egeo 48 migranti a bordo di due imbarcazioni che rischiavano di affondare nel tentativo di raggiungere le isole greche.



Un natante che trasportava 19 persone, tra cui 5 donne e 8 bambini, è stato soccorso nel golfo di Ildir a Cesme, di fronte a Chios. Un altro intervento è stato compiuto al largo di Dikili, a poche miglia da Lesbo, per salvare i 29 occupanti di un gommone in difficoltà. Si tratta di 17 cittadini palestinesi, 7 iracheni e 5 siriani. Lo riporta Anadolu. (ANSAmed).