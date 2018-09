Sit-in a ambasciata italiana Tunisi contro arresto pescatori In Italia accusati di favoreggiamento all'immigrazione illegale

(ANSAmed) - TUNISI, 6 SET - Con un sit-in di protesta davanti all'ambasciata d'Italia a Tunisi, un centinaio di persone ha chiesto il rilascio di Chamseddine Bourassine, presidente dell'Associazione dei pescatori di Zarzis (Apde), e dei suoi 5 membri di equipaggio, in carcere dal 29 agosto scorso ad Agrigento con l'accusa di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione illegale. I manifestanti hanno raccolto l'appello dell'Ong tunisina 'La Terre pour tous' (Terra per tutti).



Tra i manifestanti, oltre a molti pescatori di Zarzis e alcuni membri del Forum tunisino dei diritti economico e sociali (Ftdes), anche il deputato Salem El Abyed del Mouvement du Peuple che sta cercando di organizzare una delegazione per chiedere un incontro con l'ambasciatore. L'Ong respinge al mittente le accuse delle forze dell'ordine italiane nei confronti dei 6 arrestati rilanciate dalla stampa, rimarcando invece l'impegno decennale di Bourassine nel salvataggio di vite umane in mare e contro il razzismo. Il presidente dell'Associazione dei pescatori di Zarzis si distinse, infatti nell'agosto 2017, nell'azione di contrasto alla 'C-Star' (la nave dei giovani di generazione identitaria, movimento di destra anti migranti), uscendo in mare con altri pescherecci, e contribuendo a impedire l'entrata in porto della nave. Secondo le notizie riportate dalla stampa italiana, i sei membri dell'equipaggio del motopesca tunisino sono stati sorpresi il 29 agosto scorso mentre trainavano verso Lampedusa un barchino con a bordo 14 migranti.



L'operazione di polizia in mare è stata svolta da unità navali della Guardia di Finanza e proseguita dai finanzieri della Brigata di Lampedusa con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento. Entrambe le imbarcazioni sono state poi scortate presso il porto di Lampedusa, dove, i finanzieri dell'isola hanno denunciato per ingresso illegale nel territorio dello Stato i 14 migranti, e arrestato i 6 membri dell'equipaggio del peschereccio con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, e con relativo sequestro dei mezzi. Secondo l'Ong e i loro familiari, i sei avrebbero soltanto aiutato i migranti a bordo del barchino in difficoltà per il maltempo.



Proteste a favore della liberazione dei sei si sono già svolte nei giorni scorsi a Zarzis e l'Associazione dei pescatori di Zarzis ha indirizzato una missiva all'ambasciatore d'Italia in Tunisia nella quale Bourassine viene definito "un esempio da seguire". Solidarietà a Bourassine è arrivata anche da parte dalla Confederazione nazionale della Pesca artigianale del Marocco e del Comitato dei comandanti della pesca costiera della Mauritania e dalla Confederazione africana di organizzazioni della Pesca artigianale. (ANSAmed).