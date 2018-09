Gaza: 1 palestinese ucciso,94 feriti in incidenti su confine Fonti mediche, pallone incendiario appicca fuoco a traliccio

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 SET - Un manifestante palestinese è stato ucciso a Rafah, nel sud di Gaza, durante gli scontri con l'esercito israeliano in corso alla barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico in occasione della 'Marcia del ritorno' di oggi. Lo dicono fonti mediche della Striscia riferite dai media palestinesi secondo cui il dimostrante, Bilal Mustafa Khafajah (17 anni), è stato colpito al petto da colpi di arma da fuoco.



Secondo le stesse fonti i feriti sono 94, di cui 30 da pallottole vere.



Secondo fonti locali i dimostranti hanno fatto ricorso anche a palloni incendiari, lanciati verso il territorio israeliano.



Uno di questi ha appiccato il fuoco, presso Rafah, ad un traliccio su cui l'esercito israeliano aveva installato sofisticate apparecchiature elettroniche di sorveglianza.



Le manifestazioni odierne lungo il confine di Gaza sono state organizzate da Hamas come protesta per il mancato raggiungimento al Cairo di nuovi accordi di tregua. Le proteste, a cui finora hanno aderito alcune migliaia di persone giunte al confine con automezzi forniti da Hamas, sono state "dedicate" al presidente Usa Donald Trump. Un gruppo di dimostranti ha inscenato la sua esecuzione pubblica e quella del premier israeliano Benyamin Netanyahu utilizzando fantocci che avevano le loro sembianze.



(ANSAmed).