Siria: Oxfam, 2,5 milioni di vite a Idlib appese a un filo Appello a comunità internazionale, 'evitare disastro umanitario'

(ANSAmed) - ROMA, 7 SET - I due summit sulla crisi siriana che si terranno oggi, potrebbero rappresentare l'ultima speranza per prevenire un nuovo disastro umanitario che coinvolgerebbe oltre 2,5 milioni di civili che vivono a Idlib, nel nord-ovest della Siria. E' l'allarme dell' Oxfam, in occasione del Consiglio di sicurezza dell'Onu che si riunirà per discutere della situazione a Idlib, e dell'incontro tra i leader di Iran, Russia e Turchia.



Oxfam chiede alla comunità internazionale di collaborare per prevenire una nuova catastrofe umanitaria, che secondo le stime dellOnu potrebbe provocare 800.000 sfollati. Questa settimana - sottolinea una nota - "ci sono state segnalazioni di attacchi aerei nella parte occidentale di Idlib, l'ultimo sotto il controllo di gruppi armati anti-governativi. Nell'area sono affluiti moltissimi civili in fuga dalla violenza nelle altre zone della Siria già riconquistate, dove combattimenti tra le diverse fazioni non si siano mai interrotti e dove si sono concentrati gruppi armati che si oppongono al Governo".



"È chiaro che la situazione ad Idlib è disastrosa già così. - ha detto Paolo Pezzati, policy advisor per le emergenze umanitarie di Oxfam Italia - La popolazione è pressoché raddoppiata, dal momento che sono arrivate persone fuggite dagli scontri in altre parti del paese, mettendo a dura prova l'approvvigionamento idrico, la loro sicurezza e la distribuzione di aiuti umanitari". "La comunità internazionale deve trovare subito una soluzione per aiutare coloro che stanno cercando di sopravvivere e prevenire un'escalation di violenza tra le parti in conflitto", ribadisce la nota.(ANSAmed).