Al via a Belgrado settimana eventi in vista Gay Pride Manifestazione popolo Lgbt in programma il 16 settembre

(ANSAmed) - BELGRADO, 10 SET - A Belgrado si è aperta oggi la 'Pride Week', una settimana di sensibilizzazione e preparazione al Gay Pride in programma nella capitale serba domenica prossima. In programma una fitta serie di eventi a sostegno dei diritti della comunità Lgbt del Paese balcanico, che si ritiene ancora pesantemente discriminata. Per tutta la settimana sarà possibile assistere a conferenze e dibattiti, vedere film e mostre, assistere a concerti. Una delle organizzazioni che partecipa agli eventi, l'Info Centro Gay e Lesbiche (Glic) ha annunciato una campagna sui social contro la partecipazione al Gay Pride di politici, diplomatici e altre personalità in vista, affinché il vero centro dell'attenzione siano i rappresentanti della popolazione Lgbt e non i tanti vip presenti abitualmente alla manifestazione.



Secondo Glic, la massiccia presenza di polizia nel giorno del Gay Pride si spiega sopratutto per la partecipazione di politici noti, e senza di loro anche i costi per il servizio d'ordine potrebbero ridursi. (ANSAmed).