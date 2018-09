Siria: Mosca, al via riprese video 'attacco chimico' Nella provincia di Idlib troupe televisive del Medio Oriente

(ANSAmed) - MOSCA, 11 SET - "In base alle informazioni arrivate dagli abitanti della provincia di Idlib nel centro abitati di Jisr al-Shughur sono in corso le riprese video del presunto uso delle 'armi chimiche' da parte dell'esercito siriano contro la popolazione civile". Lo fa sapere il ministero della Difesa russo citato dalle agenzie. Secondo il comunicato, nell'area sono giunte "troupe televisive di alcune emittenti del Medio Oriente" nonché della "filiale regionale di uno dei maggiori canali televisivi Usa".



Secondo i dati diffusi dal Centro per la riconciliazione della parti belligeranti in Siria (struttura che fa capo al ministero della Difesa russo), "lo scenario prevede la messa in scena la 'prestazione di aiuti' agli abitanti di Jisr al-Shughur da parte degli attivisti dei Caschi Bianchi dopo il presunto uso delle cosiddette bombe-barile con sostanze tossiche da parte dell'esercito siriano". "Per rendere le riprese video più 'naturali' e per far sì che i Caschi Bianchi possano raccogliere subito campioni del suolo - prosegue la nota - questa mattina i miliziani hanno portato a Jisr al-Shughur da Herbet al-Jaus due contenitori con una sostanza tossica a base di cloro". "Tutti i materiali video della provocazione devono essere passati alle redazioni dei canali televisivi entro la fine della giornata per essere trasmessi dopo che saranno pubblicati sui social". (ANSAmed).